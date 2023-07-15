З будинку евакуювали щонайменше 60 людей.

Ввечері в суботу, 15 липня, в російському Омську спалахнула пожежа в житловій багатоповерхівці. Евакуйовано декілька десятків людей.

Як російське пропагандистське видання Russia Today, пожежа виникла на даху пʼятиповерхівки. Площа загоряння – понад тисячу квадратних метрів.

Зазначається, що з будинку евакуювали щонайменше 60 мешканців. Їх розмістили в місцевій гімназії. Про постраждалих інформації поки не було.

Пожежі в Росії: інші новини

10 липня велика пожежа сталася в Санкт- Петербурзі на складі з горючими матеріалами. Площа загоряння перевищила 3 тисячі квадратних метрів

3 липня повідомлялося про масштабну пожежу у Підмосковʼї. Загорівся склад у Хімках – вогонь охопив 400 квадратних метрів складських приміщень.

20 червня в Підмосков'ї горіло у місті Волоколамськ. Пожежа сталася на підприємстві з виробництва дерев'яних палет. Вогонь поширився на 6 тисяч квадратних метрів.

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