Заступник голови Радбезу РФ згадав про питання мільярдера про ситуацію в Бахмуті, яке він написав у жовтні 2022 року.

Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв знову осоромився, намагаючись показати велич "другої армії світу". Він "запросив" мільярдера Ілона Маска в Бахмут після "переможного" заяви глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Медведєв згадав про повідомлення Маска про ситуацію в Бахмуті, яке бізнесмен написав у Twitter ще в жовтні 2022 року.

"Приїжджай і подивися сам", - написав російський чиновник 20 травня 2023 року.

Відео дня

"Захоплення" Бахмута - заява Пригожина

20 травня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в черговий раз заявив про захоплення окупантами Бахмута Донецької області. У свою чергу президент Російської Федерації Володимир Путін поспішив привітати "вагнерівців" з вигаданою "перемогою" у майже річній битві за Бахмут.

Водночас в Україні одразу ж спростували втрату міста-фортеці, за місто ведуться дуже важкі бої. Крім того, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський спростував втрату Бахмута нашими захисниками. Хоча спочатку з'явилася інформація про те, що президент України нібито підтвердив слова Пригожина.

Вас також можуть зацікавити новини: