Заступник голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитро Медведєв знову осоромився, намагаючись показати велич "другої армії світу". Він "запросив" мільярдера Ілона Маска в Бахмут після "переможного" заяви глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.
Медведєв згадав про повідомлення Маска про ситуацію в Бахмуті, яке бізнесмен написав у Twitter ще в жовтні 2022 року.
"Приїжджай і подивися сам", - написав російський чиновник 20 травня 2023 року.
"Захоплення" Бахмута - заява Пригожина
20 травня ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин в черговий раз заявив про захоплення окупантами Бахмута Донецької області. У свою чергу президент Російської Федерації Володимир Путін поспішив привітати "вагнерівців" з вигаданою "перемогою" у майже річній битві за Бахмут.
Водночас в Україні одразу ж спростували втрату міста-фортеці, за місто ведуться дуже важкі бої. Крім того, прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський спростував втрату Бахмута нашими захисниками. Хоча спочатку з'явилася інформація про те, що президент України нібито підтвердив слова Пригожина.