Він вважає, що чекати масштабних протестів не має сенсу.

Російський журналіст і соціолог Ігор Яковенко переконаний, що зараз в Росії не зможуть відбутися успішні протести.

За його словами, суспільне невдоволення через замовчування владою військових інцидентів має конвертуватися в зміну влади або протести, проте обидва варіанти в Росії неможливі. "Опції зміни влади в результаті виборів в Росії немає зараз і не було ніколи. Про вибори потрібно забути", - сказав він в ефірі УНІАН.

Вихід на вулицю і вулична боротьба з режимом, на його думку, також не будуть успішні. "В умовах сьогоднішньої Росії такої опції не існує, тільки що відбулося абсолютно фантастичне зміцнення Росгвардії - внутрішньої армії, яка існує для придушення незадоволених", - сказав Яковенко.

Соціолог каже, що чисельність Росгвардії зараз приблизно дорівнює чисельності окупаційної армії РФ в Україні, а за рівнем підготовки, боєздатності та оснащення вона їх перевершує.

"На сьогоднішній день ця внутрішня армія готова придушити хоч мільйон, хоч 10 мільйонів. Росгвардія знищить всіх. Тим більше, якщо це беззбройні люди. З двома бригадами "вагнерівців" вони не наважилися зіткнутися, а з беззбройними людьми - чому ні", - підкреслив він.

Посилення Росгвардії після заколоту

Нагадаємо, після пригожинського "походу на Москву" глава Росгвардії Віктор Золотов заявив, що вони отримають важке озброєння і танки.

Вже 4 серпня Путін підписав закон, який дозволяє оснащувати Росгвардію важким озброєнням. У британській розвідці вважають, що це рішення було прийнято через те, що росгвардійці погано себе проявили під час заколоту.

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