Ба більше, диктатор переконує, що російські розробники нібито досягли успіху у створенні такої зброї.

Російський диктатор Володимир Путін наказав хоче озброїти свою армію "бойовими лазерами" і роботами зі "штучним інтелектом".

Відповідний наказ він віддав під час виступу на колегії Міноборони РФ. Він заявив, що "другій армії світу" потрібні "перспективні види озброєння".

"Треба продовжити створювати для армії і флоту заділ на майбутнє. Перспективні види озброєнь. Маю на увазі роботизовані комплекси і бойові лазери, зброю з використанням технологій штучного інтелекту і засновану на нових фізичних принципах", - заявив диктатор.

Путін також запевнив , що результати в цих напрямках уже нібито є, а постачання російських окупаційних військ в Україні "покращується".

Інші заяви Путіна

Путін під час того ж виступу заявив, що не відмовиться від так званих цілей війни проти України, як і Захід не відмовляється "від агресивних цілей в Україні".

"Захід від своєї стратегії стримування Росії не відмовляється і від своїх агресивних цілей на (в - УНІАН) Україні не відмовляється. Що ж, і ми від своїх цілей СВО (війни - УНІАН) відмовлятися не збираємося", - заявив диктатор.

Крім того, Путін поскаржився, що Захід "передає противнику розвіддані в режимі реального часу, озброєння" і веде гібридну війну проти Росії. Також він додав, що активність НАТО різко зросла, до кордонів Росії перекинуто значні сили зі США.

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