Герої ролика можуть бути підставними особами у виконанні співробітників ФСО або ФСБ.

Російські пропаганди, найімовірніше, зняли черговий постановочний ролик за участю кремлівського диктатора Володимира Путіна, який раптом вирішив відвідати поранених військових у госпіталі.

Про це пише Medialeaks, грунтуючись на відкритих даних.

Раніше пропагандисти з РІА Новини нібито зняли візит Путіна до Центрального військового клінічного госпіталю імені П.В. Мандрика.

Російський президент відвідав двох військових в палаті, але у місцевих користувачів "здоровий вигляд" поранених солдатів викликав сумнів до всього пропагандистського ролика.

Це навело глядачів на думки про те, що герої ролика можуть бути підставними особами у виконанні співробітників ФСО або ФСБ.

До того ж, коментатори звернули увагу, що палати виглядають необжитими — на ліжках немає нічого, крім подушок і простирадл.

Також вони згадали, що Путін дуже рідко з'являється в громадських установах і спілкується зі звичайними громадянами. Через це користувачі мережі припустили, що ролик знімали в бункері.

У Telegram-каналі GENERALL SVR стверджується, що глава Кремля взагалі не відвідував госпіталь. Пропагандистами нібито були напередодні підготовлені "консерви": імітація пересувань президента і прохід дублера перед публікою: "Путін і ФСО звичайно майстри фокусники-ілюзіоністи, але до слави Девіда Копперфільда їм ще далеко".

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