Журналісти з'ясували, що російський диктатор спробував забезпечити собі максимальний комфорт: недалеко від станції знаходиться курорт його друга з автодромом, гірськолижною трасою й розкішною садибою.

Лідер РФ Володимир Путіна побудував нову секретну залізничну станцію "Ігора" під Санкт-Петербургом. Об'єкт знаходиться неподалік від котеджного селища його друга олігарха Володимира Ковальчука.

Відповідні подробиці ЗМІ з'ясували на тлі інформаційного ажіотажу щодо бронепотягів Путіна, на які російський президент перейшов навесні 2021 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Раніше він частіше подорожував на літаках.

В розслідуванні "Нової газети" говориться, що російський президент побудував для себе нову секретну залізничну станцію "Ігора". Стверджується, що станція з'явилася під Санкт-Петербургом "раптово", поруч з уже діючою зупинкою "69-й кілометр". Вона знаходиться неподалік від котеджного селища банку" Росія", яке належить товаришеві Путіна російському олігарху Юрію Ковальчуку.

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Видання пише, що нова станція Путіна називається "Ігорою" невипадково, адже з поруч з селищем Ковальчук побудував курорт "Ігора", а також автодром з аналогічною назвою. Також комплекс охоплює гірськолижну трасу, льодовий палац й садибу "Заміське середовище".

За словами місцевих жителів, її "пильно охороняють спеціальні охоронці". Також росіяни кажуть, що жодного разу не бачили на новій станції Путіна жодної електрички.

Для Путіна побудували секретну мережу залізниць і станцій

На початку грудня 2022 року в ЗМІ повідомили, що російський диктатор побудував для себе справжню мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, а також розгорнув мережу залізничних станцій, які ведуть до всіх основних його резиденцій.

Першу побудували у 2015 році на Рублево-Успенському шосе в селищі Усово, другу – на Ленінградському вокзалі у 2018 році, третю - на Валдаї у 2019 році. Нещодавно в розпорядження журналістів попасли відповідні супутникові знімки.

Повідомлялося, що до весни 2021 року Путіна рідко користувався спецстанціями, проте пізніше, напередодні підготовки до повномасштабного вторгнення в Україну, пересів з літаків на бронепоїзд, побоюючись, що західні спецслужби або Київ зможуть відстежити його пересування.

Нещодавно стало відомо, що поїздки лідера РФ Володимира Путіна на бронепоїзді стали справжнім головним болем для росіян. У п'ятницю, 17 лютого, через чергову поїздку Путіна зупинився рух на одній з найбільш завантажених гілок Москви - Московсько-Тверській.

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