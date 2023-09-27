Раніше колишній держсекретар США заявила, що лідер РФ сам винен у розширенні НАТО.

Прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков відзначився звинуваченням у бік колишнього держсекретаря Хіларі Клінтон через її слова про те, що Путін сам винен у розширенні НАТО.

Відповідний тезою про те, що "Володимир сам винен" Клінтон виступила в рамках свого сьогоднішнього звернення в Держдепартаменті США. У відповідь Пєсков заявив, що Клінтон слід нагадати про "знамениту кнопку", цитує пропагандистський РБК.

"Клінтон і всім тим, хто з нею схильний погоджуватися, нагадати про підміну понять "перебудова" і "перевантаження" або що там було - по-моєму, "розрядка" і "перевантаження". Ось та знаменита кнопка", - заявив Пєсков.

Також він звинуватив Клінтон в манері перевертати "все з ніг на голову" і вказав, що вона відома своїми "підмінами понять".

Клінтон глузливо висловилася про Путіна

Хіларі Клінтон зробила іронічне зауваження на адресу Путіна на трибуні Держдепартаменту США в рамках презентації свого офіційного портрета.

Своєю насмішкою про те, що "Володимир Володимирович" сам спровокував розширення НАТО, Клінтон викликала бурю овацій в аудиторії. Вона нагадала, що раніше ця тема була предметом "розбіжностей", проте Путін своїми діями підштовхнув інші країни "захотіти" в НАТО.

Як відомо, у травні 2022 року Швеція та Фінляндія подали заявку на членство в НАТО. Усі країни блоку, крім Угорщини та Туреччини, підтримують цей намір. Нещодавно в Угорщині відзначилися новою причиною про те, чому Швеції немає місця в НАТО.

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