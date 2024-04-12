Сергій Караганов разом із дружиною володіють помешканнями у Берліні та Венеції.

Член наукової ради при Радбезі РФ Сергій Караганов, який закликав завдати ядерного удару по Європі, більше не зможе отримувати дохід зі своєї квартири в Берліні. Про це інформує BILD.

За інформацією видання, минулого року влада Німеччини запобігла спробі обійти санкції з боку давнього радника Путіна, який виступав за напади на територію НАТО в 2016 році і закликав до завдання "превентивного ядерного удару" по Європі минулого року.

ЗМІ нагадує, що Караганов понад 30 років був головою Ради із зовнішньої та оборонної політики РФ. Він, як і раніше, консультує АП Росії. Знаходиться під сакціями з червня 2023 року.

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"Довгі роки Караганів отримував кошти за здачу в оренду своїх квартир у Берліні та Венеції. Квартира в берлінському районі Пренцлауер Берг площею 52 квадратні метри приносить 850 євро щомісячної орендної плати. Коли в березні 2023 року Караганов дізнався про майбутні санкції, він вирішив "подарувати" свою частку квартири в Берліні дружині Катерині, співвласнику нерухомості", - пише видання.

Зазначається, що 7 березня 2023 року через посередника у берлінського нотаріуса було укладено договір дарування. Інші документи та приватне листування свідчать про намір обійти майбутні санкції.

"Проте внаслідок спільних дій Центрального управління з дотримання санкцій, міністерства фінансів та МЗС Німеччини "подарунок" було визнано недійсним. Сергій Караганов залишається співвласником берлінської квартири і не має права залишати собі частку доходу від цього майна", - пише видання.

Санкції проти РФ - останні новини

ЄС розпочав підготовку 14-го пакета санкцій проти РФ. Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

За його словами, основна мета цього пакету - обмежити здатність РФ обходити вже запроваджені санкції.

Також УНІАН повідомляв, що у лютому Євросоюз затвердив 13-й пакет санкцій проти РФ. Обмеження стосуються 106 фізичних і 88 юридичних осіб за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України.

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