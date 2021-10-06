Відпочивальник вирішив поєднати приємне з корисним - і хотів трохи заробити під час відпустки.

У Туреччині закінчується туристичний сезон і пляжі країни заповнили росіяни з не зовсім звичними для мандрівників атрибутами - металошукачами.

Одного з таких туристів зняло місцеве видання Alanya Gercek.

З металошукачами російські відпочивальники шукають в піску втрачені іншими людьми коштовності, чим здивували місцевих жителів.

Читайте також"Дотягнися, злиденна мавпочка": росіянин влаштував "шоу" з дітьми в Танзанії і нарвався на критикуНа опублікованому відео турист з РФ Михайло гуляє по пляжу Інджекум в Аланії з металошукачем, де шукає гроші та інші цінні речі.

Однак навіть попри допомогу працівника пляжу росіянину вдалося знайти в морі лише кілька пошкоджених турецьких лір.

Раніше УНІАН повідомляв про курйозний інцидент на Кіпрі, де літня російська мандрівниця навіщось залізла в саркофаг з мощами святого Лазаря і застрягла. Щоб витягнути даму, потрібна була допомога кількох людей.

А в Шанхаї п'яна росіянка справила малу нужду прямо біля стійки реєстрації авіакомпанії "Аерофлот" через затримку рейсу в Москву.

Автор: Станіслав Кожемякін