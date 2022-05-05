Само собою, такий інфопривід не міг пройти повз головного кремлівського пропагандиста Соловйова.

Днями в російському Єкатеринбурзі відбувся забіг "Травнева гроза", друге місце в якому зайняв Олександр Антонов. Проте запам'ятався він насамперед не результатом, а тим, що вийшов на старт марафону у футболці з українським тризубом.

Природно, шанувальників путінського режиму розлютив сміливий крок не зомбованої пропагандою вільної людини. Про це сам марафонець розповів в інтерв'ю одному з місцевих ЗМІ.

"На мене навалилися тонни хейту в соцмережах, я навіть не заходжу, блокую таких. Зрозуміло, що серед них є і боти, і реальні люди, але їх безліч. "Помри, мерзота" – це найнешкідливіше з того, що мені писали. Я не розраховував на такий масштаб. У дописі я наголошував на спортивному результаті, а не на футболці, в якій фінішував", – розповів Антонов.

Само собою, такий інфопривід не міг пройти і повз головного кремлівського пропагандиста Соловйова. Саме він нацькував на спортсмена більшу частину своїх читачів.

До речі, організатори забігу в Єкатеринбурзі, щоб зняти з себе всю відповідальність за те, що трапилося, ще під час змагань повідомили про екіпіровку бігуна "куди слід". Мовляв, наші старти поза політикою.

Раніше стало відомо, що бабуся з прапором СРСР, з якої російська пропаганда зліпила рашистський символ нападу на Україну, насправді зустрічала українських військових, а не окупантів.

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