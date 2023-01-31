Натомість монумента української поетеси в РФ хочуть віддати належне своїм "орлам".

У Держдумі РФ висунули ідею присвоїти українській поетесі Лесі Українці статус іноагента, а також знести всі її пам'ятники.

Таку ініціативу озвучив російський депутат Андрій Гурульов в інтерв'ю місцевим ЗМІ. Він розкритикував покладання квітів і дитячих іграшок до пам'ятника поетеси на Українському бульварі, де вшановують пам'ять про загиблих у ракетному теракті в Дніпрі.

"Це справжній іноагент. Народилася і жила в Російській імперії, а ставилася до Росії, скажімо прямо, погано. У законі ж ніде не говориться, що іноагент обов'язково повинен бути живим?",- сказав він.

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На думку нардепа, в Російській Федерації є багато своїх "орлів", якими можна замінити пам'ятник поетеси.

"Он, скільки у нас класних хлопців у Пригожина і Кадирова. Орли! Можна зробити пам'ятник комусь, хто особливо відзначився, скажімо, в Соледарі. А можна взагалі композицію: Пригожин і кілька його бійців... Головне-політ патріотичної фантазії", - підсумував він.

Пам'ятник Лесі Українки встановили в Москві у 2006 році в рамках заходів, присвячених Дню міста на Українському бульварі. Пам'ятник виконаний у вигляді високої бронзової скульптури поетеси.

Теракт армії РФ у Дніпрі

14 січня Росія завдала черговий масований ракетний удар по Україні та влучила у житловий дев'ятиповерховий будинок ракетою Х-22. Там жили близько 1,7 тис.людей. У будинку повністю зруйнований один під'їзд.

За останніми даними, в результаті російського удару загинуло 46 осіб, у тому числі 6 дітей. Нещодавно в Дніпрі поховали загиблого під час попадання російської ракети 17-річного Максима Богуцького.

На тлі трагедії український президент пообіцяв, що Київ знайде всіх причетних до терору і вони понесуть максимальну відповідальність.

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