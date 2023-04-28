За даними слідства, Денисов разом зі спільниками вкрали сім двигунів В-92С-2.

В Росії заарештували начальника автобронетанкової служби управління технічного забезпечення Південного військового округу РФ полковника Олександра Денисова. Його звинувачують у розкраданні двигунів для танків Т-90.

Як повідомляє російське видання "Коммерсант", відповідне рішення ухвалив суд у Ростові-на-Дону. Зазначається, що росіянина затримали 28 березня. Його звинувачують у шахрайстві, вчиненому організованою групою (частина 4 статті 159 КК РФ). Відповідно до санкції статті йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, Денисов разом зі спільниками вкрали сім двигунів В-92С-2. Такою діяльністью вони займалися з листопада 2021 року до квітня 2022 року. Збитки від крадіжок в окупаційній армії оцінюють в 20,5 млн рублів.

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Водночас адвокат Денисова наголошує, що його підзахисний провину не визнає. За його словами, в підсудного великий військовий досвід, а також він "неодноразово перебував у зоні бойових дій" на території України.

Відомо, що суд залишив Денисова під вартою до 28 травня.

Новини Росії

27 квітня стало відомо, що в Росії зняли з посади генерал-полковника Михайла Мізінцева, який відомий як "маріупольський мʼясник". Він був заступником міністра оборони РФ.

Крім того, в Росії заявили, що причиною величезних втрат окупаційних військ в Україні є неграмотна медицина. Так, керівник навчального центру тактичної медицини концерну "Калашников" Артем Катулін наголосив, що через неналежно надану медичну допомогу померли більше половини знищених в Україні окупантів.

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