Генерал-майора Вадима Драгомирецького підозрюють одразу за двома статтями.

У Росії заступника командувача Росгвардії по Центральному округу генерала Вадима Драгомирецького заарештували у справі про багатомільйонні відкати.

Як пише видання Baza, генерал-майора Вадима Драгомирецького підозрюють одразу за двома статтями: отримання хабара та перевищення повноважень. Навесні минулого року, як вважає слідство, високопоставлений росгвардієць домовився про відкати з ТОВ "ДМН-ГРУП", що виконувала реконструкцію військової частини під Москвою. Згідно з умовами, підрядник повинен був віддавати Драгомирецькому по 8-10% від вартості кожного держконтракту протягом року.

Однак цього генерал-майору здалося мало. За версією слідства, по ходу справи він змусив підрядника ще й вивозити сміття з території військової частини за власний рахунок, а в разі відмови пригрозив влаштувати проблеми з контрактами. У підсумку керівництво компанії вирішило не ризикувати і зробило як просив Драгомирецький, витративши на це 10,2 мільйона рублів зі своєї кишені.

Відео дня

Слідчі стверджують, що генерал-майору допомагали троє посередників, серед яких був і командир самої військової частини. Цього року команда нібито хотіла продовжити вигідну співпрацю з "ДМН-ГРУП", але на той час керівництво компанії вже щільно працювало з ФСБ — в результаті замість чергового відкату Драгомирецький отримав муляж грошей, після чого його і затримали.

Затримання та арешти в РФ - останні новини

В РФ суд засудив 22-річного слюсаря Кирила Бутиліна до 13 років колонії суворого режиму за підпал Військкомату в Луховіцах Московської області.

У Росії в московські бари Underdog і La Virgen прийшла поліція через підозру, що заклади можуть бути причетні до фінансування "Збройних сил України".

У Росії "мобіки" ліквідуються, навіть не потрапивши на фронт в Україні. Росіянин в Курській області застрелив товариша по службі.