Серед затриманих 80-річний Лев Пономарьов.

Нечисленний мітинг проти війни з Україною пройшов у Москві. Всіх шістьох учасників акції заарештували.

Про це повідомляє місцеве видання ОВС-News.

Мітинг проходив 20 лютого на Пушкінській площі. Учасники акції стояли з табличками, написи на яких закликали припинити війну з Україною, а саме "Школи та лікарні замість бомб та снарядів", "Руки геть від України", "Геть владу чекістів", "Росія, не чіпай Україну", "Ні війні з Україною", "Свободу українським політв'язням".

У пікеті брали участь Михайла Крігера, Миколи Рекубратського, Юрія Самодурова, Михайла Удімова та Ольгу Мазурову, а також 80-річний правозахисник Лев Пономарьов.

Пізніше прямо з поліцейського автозаку Пономарьов розповів "Еху Москви", що перед початком антивоєнної акції на них напали "учасники прокремлівського руху "Серп".

Загострення на Донбасі - що відомо

18 лютого ватажки "ЛДНР" оголосили евакуацію жінок і дітей до Росії. Пізніше стало відомо, що ролики терористів пасічника і Пушилін записали за кілька днів до ескалації ситуації.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що Путін вже прийняв рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижні.

У свою чергу бойовики звинуватили ЗСУ в провокаціях і обстрілах окупованих територій. Секретар РНБО Олексій Данилов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Росія планує вторгнення в Україну невдовзі.

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