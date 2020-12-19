З переказаної довірливою нареченою суми лише 300 тисяч були її заощадженнями: решту вона взяла в кредит.

У Челябінській області порушено кримінальну справу відносно невідомого афериста, який виманив у місцевої мешканки всі заощадження і понад два мільйони позичених коштів. Після цього чоловік зник, а жертва звернулася до поліції.

Читайте такожУ Росії помер хворий на лейкоз хлопчик, у якого вкрали гроші на лікування

Про це повідомляє RG.ru з посиланням на заяву ГУ МВС регіону.

"Два роки тому в одному месенджерів 35-річна мешканка Нязепетровська познайомилася з чоловіком, який представився військовим з Америки. За деякий час друг по листуванню почав висловлював палкі почуття і готовність взяти з нею шлюб. Однак він пояснив, що для приїзду в Росію йому потрібно зібрати невелику суму для оформлення документів для виходу на військову пенсію", - йдеться в повідомленні.

З лютого минулого року жертва шлюбного афериста почала оплачувати збір довідок і документів, здійснивши загалом 14 переказів на суму від 1200 до 7400 доларів. Весь цей час вона пропонувала нареченому вийти на відеозв'язок, але він заявив, що це "неможливо через секретність його служби".

"Загалом довірлива наречена втратила 2,610 мільйона рублів (35,5 тисячі доларів), з яких лише 300 тисяч були її власними заощадженнями. Решту вона взяла в кредит", - підкреслює видання.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН