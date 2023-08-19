Він заявив, що Захід втомиться від "чужої війни" в Україні та благатиме про заморожування конфлікту.

Опальний заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв видав нову порцію маячні про Україну та Захід.

У своєму Телеграм-каналі Медведєв заявив, що "поразка Заходу на Українському напрямку неминуча".

"Нехай їхні ватажки, що забули про своїх власних громадян, кричать навперебій, що вони підтримуватимуть огризки незалежної (України - УНІАН) зброєю та грошима стільки, скільки потрібно. Готуватимуть солдатів для київського м'ясокомбінату, відновлюватимуть руїни вмираючої економіки бандерівського режиму. Зберігатимуть шалені санкції проти Росії. Це не допоможе", - написала опальна "заміна Путіна".

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На переконання Медведєва, перемогти Росію та Заходу не вдастсься, оскільки це "чужа війна, у якій гинуть чужі їм люди". Захід ніколи не почне надто шкодити своїм інтересам, "хоч би як він голосив про це на своїх самітах і в ООН". Медведєв "пророкує", що ця "чужа війна рано чи пізно стане нудною, витратною та неактуальною".

"А для нас це трагедія за участю наших людей. Це екзистенційний конфлікт. Війна за самозбереження. Або вони, або ми. Мине деякий час. Західна влада зміниться, їх еліти втомляться і благатимуть про переговори та заморожування конфлікту. Видохнеться будь-який контрнаступ. Відспівають загиблих, залижуть рани. Але ми не повинні зупинятися доти, доки не буде повністю демонтовано нинішню терористичну за своєю суттю Українську Державу. Вона має бути знищена вщент. Точніше, щоб і попелу від неї не залишилося. Щоб ця "гидота" ніколи, за жодних умов не могла відродитися", - заявив Медведєв.

Скандальний політик заявив, що Росія навіть готова працювати над цим "десятиліттями". "У нас немає вибору: або ми знищимо їхній ворожий політичний режим, або колективний Захід, зрештою, роздере Росію. І загине у цьому випадку разом із нами. Цього нікому не потрібно. Тому тільки так – повна утилізація державної машини та абсолютні гарантії лояльності на майбутнє. Їх може дати лише контроль Росії за всім, що відбувається і відбуватиметься на теренах колишньої бандерівської держави. І ми його досягнемо", - додав кремлівський блазень.

Інші заяви Медведєва

Дмитро Медведєв - відомий блазень Кремля. 30 липня він заявив, що Росії "довелося б" піти на використання ядерної зброї, якби наступ України вдався і вона звільнила захоплені Росією території.

Медведєв не вперше прямо погрожує застосувати ядерну зброю. Наприклад, у березні він "застерігав" Україну від спроб деокупувати Крим. Пізніше він заявляв, що перспектива ядерної війни зростає з кожним днем.

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