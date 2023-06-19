Російський топ-пропагандист нарвався на відповідь української мережі через згадку німецьких танків.

Російський пропагандист Володимир Соловйов "переплутав" ЗСУ з деревами та відзначився черговою полум'яною промовою про війну в Україні.

Відповідний фрагмент його ефіру транслювали на росТБ. У кадрі Соловйов показує аудиторії, як у камуфляжі разом із солдатом РФ записує звернення до армії України. При цьому його випадковими "слухачами" в кадрі виявилися дерева.

Так, під час свого "спічу" Соловйов дорікнув ЗСУ німецькими танками та дідами.

"Каже Москва! Я, Володимир Соловйов, звертаюся до тебе, скажи мені, український солдат, тобі дорога німецька техніка, яка вбивала твого діда?",- запитує пропагандист.

На цей потік свідомості бурхливо відреагувала українська мережа. Ефір Соловйова порівняли з "ГебельсТВ", а деякі коментатори підкреслили, що "Леопарди їхніх дідів не вбивали".

Звернення Соловйова до ЗСУ у зв'язку з Донбасом

Відзначимо, що "звернення" до дерев - не перша спроба Соловйова поговорити з українськими солдатами. У травні він зняв сюжет про те, як нібито відвідав Донбас.

Цей фрагмент пропагандист також розрекламував у своєму ефірі, показавши своє звернення до ЗСУ, яке нібито транслював по рації в Україні.

Тоді пропагандист аналогічним чином згадував роль Німеччини у Другій світовій війні та "пам'ять дідів", спекулюючи темою, і закликаючи ЗСУ здаватися і повертатися до Києва.

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