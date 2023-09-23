Територію біля 5-го корпусу будівлі вже кілька днів патрулюють наближені до лідера Чечені. РосЗМІ назвали їх імена.

Названі імена чеченців, які вже протягом кількох днів патрулюють 5-ий корпус Центральної клінічної лікарні Москви, де, за чутками, знаходиться "при смерті" лідер Чечні Рамзан Кадиров.

Одним з перших про смерть Кадирова повідомив чеченський опозиціонер Абубакар Янгулбаєв 17 вересня. Однак остаточного підтвердження цьому немає, в Кремлі приховують деталі про стан Кадирова. Сьогодні проект ВЧК-ОГПУ уточнив, яких чеченських бійців, близьких до Кадирова, бачили поруч з ЦКБ Москви в останні дні.

"За даними співрозмовника, бригадиром кадировців на місці є Московський "помічник КРА" Саідахмед Ельдарбієв. Він вважається одним з найближчих людей двоюрідного брата Кадирова - Ібрагімова Турпала-Алі на прізвисько "Квидкий", секретаря Собвеза ЧР", - йдеться в повідомленні.

Проект згадує, що у 2018 році Ібрагімов влаштував за кермом Mercedes "смертельне ДТП", в якому загинула сімейна пара з дитиною. У період, коли трапилася аварія, він обіймав посаду голови Шалинського району. Тоді за Ібрагімова "заступилися" родичі жертв ДТП. Вони "попросили" Кадирова не карати свого брата й залишити його при посаді, вказує ВЧК-ОГПУ.

Також повідомляється, що бригадир кадировців Ельдарбієв підтримує спілкування з колишнім керівником кадировської адміністрації Ізраїлевим.

Джерело проекту уточнило, що Ельдарбієв взяв "у команду" для охорони Кадирова своїх бійців, серед яких, ймовірно, є "бандити". "Наприклад, за кермом Гелендвагена їздить Юнус Хізрієв, який по базах проходить як кримінальник і грабіжник, що брав участь у збройному розбої", - наголошується в повідомленні.

Наразі "бородаті" чеченці взяли в облогу периметр ЦКБ Москви, де, як передбачається, знаходиться Кадиров. Біля 5-го корпусу будівлі можна помітити цікаву зв'язку люксових автомобілів, в яких "окопалися" бойовики. А саме: Bentley Bentayga + Mercedes-Benz ML/GLE + Mercedes-Benz V + S 500 4 МАТІС + АМG GLЕ 63. На машинах завбачливо підмінили номери.

"Бородаті чоловіки буквально обложили периметр лікарні, де оселився Рамзан Кадиров, щоб бути "ближче до хворого дядька", - зазначає проект.

У Кремлі не хочуть "давати довідок" про здоров'я Кадирова

Нагадаємо, на тлі чуток про те, що лідер Чечені Рамзан Кадиров "помер", росЗМІ звернулися за коментарем до прес-секретаря лідера РФ Дмитра Пєскова наступного дня після скандальної заяви опозиціонера Янгулбаєва - 18 вересня. Тоді Пєсков оголосив, що ніяких "довідок" про стан здоров'я Кадирова Кремль давати не збирається.

В цей же день на сайті глави Чеченської Республіки з'явилося розпорядження про те, що Кадиров взяв відпустку з 3 липня 2023 року.

Вас також можуть зацікавити новини: