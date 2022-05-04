Кремлівський рупор покрутив тубус перед камерою та показав, де повинен бути приціл.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, який вчора "засвітився" в оточеному окупантами Маріуполі, похвалився використаним тубусом від британської протитанкової системи NLAW.

"Трофей" пропагандист показав у своїй програмі.

Соловйов з усіх сторін покрутив тубусом перед камерою, а потім завалив його на плече, переконуючи свою публіку в тому, що це "трофейний" NLAW, але без прицілу. Його, нібито збили окупанти.

Пропагандист із задоволенням рекламує західний протитанковий комплекс, навіть не розуміючи, що конкретно цей екземпляр вже знищив броню окупантів.

Як писав УНІАН, раніше ФСБ звинуватила СБУ у спробі ліквідувати пропагандиста Соловйова. Працівники російської спецслужби стверджують, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а курували їх із ЦРУ. При цьому під час затримання у людей нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв.

Водночас у Службі безпеки України заявили, що у відомства немає жодних планів щодо вбивства кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова. І назвали такі звинувачення черговим "креативом" ФСБ Росії.

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