За його словами, Байден та Шольц - ніхто, а лідер Китаю - "крутий".

Російські пропагандисти продовжують зомбувати свою аудиторію безлуздими "пророцтвами" ноунеймів. Цього разу рупори Кремля випустили черговий сюжет з афганським математиком-"пророком", який називає себе "посланником Ванги". Він знову говорив про "ліквідацію Зеленського" та Байдена-"маріонетку".

Як повідомляє Телеграм-канал "НеШутки", афганський "пророк"-ноунейм говорив про те, що американського президента Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца "слухати не треба", натомість великими лідерами він вважає лояльного до Росії лідера КНР Сі Цзіньпіна, а також турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

"Це хто? Ніхто! Це хто? Ніхто! Це хто? Ніхто!", - каже без зупинку "пророк", показуючи потрети Байдена та Шольца.

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Натомість Ердогана математик поважає, але "є хтось більш крутий" - Сі Цзіньпін. "Ось це треба слухати. Їх треба слухати", - каже він.

Ба більше, афганець нібито по формулах та розрахунках напророчив "крах США" та ядерну провокацію.

"17*17*7=2023. Потім ділимо на 17*2=238. Це уран. Знову ядерний шантаж", - заявив "пророк".

За його "пророцтвом" 17.07.2023 варто очікувати "велику світову провокацію, або смертельно небезпечний шантаж з боку недружніх країн". Звісно, окремо "пророк" згадав про Зеленського.

"Залишилося підбити підсумки року спецоперації та дізнатися, коли бандерівський режим буде розгромлено, коли англо-сакси ліквідують свого Зеленського, щоб звалити все на Росію", - заявили пропагандисти.

"Я хочу цій людині (Зеленському - УНІАН) сказати, що тобі буде погано, якщо ти слухатимеш американців", - заявив афганець.

Пропагандисти заявили, що "чекати залишилося не довго", бо це "показала відповідь на останнє рівняння".

"Пророки" на росТБ

Останнім часом в РФ вдалися до тактики зомбування населення через магів, екстрасенсів та інших шахраїв. Раніше такі "експерти" у прямому ефірі федерального каналу переконували росіян, що їхня країна стане "оазисом світла", а України не буде.

Зовсім нещодавно в ефірі одного з федеральних каналів з'явився двірник, до якого "прийшла Ванга". Замість того, щоб відправити чоловіка до психіатра, російська пропаганда запросила його гостем в одне з ток-шоу.

До речі, афганський математик на росТБ з'являється щонайменше вдруге. Перед цим в ефірі одного з федеральних каналів афганський "пророк", якого видають за "посланника Ванги", нібито "напророчив" наближення падіння Європейського Союзу.

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