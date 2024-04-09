Українські хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї.

Українським хакерам вдалося знищили ІТ-інфраструктуру московського підприємства критичної інфраструктури "Москоллектор". Про це кореспонденту УНІАН повідомили обізнані джерела.

За даними джерел, ця компанія відповідає за експлуатацію підземних водопровідних труб, кабелів зв’язку, силових кабелів та тепломереж столиці РФ.

Зокрема, українські хакери вимкнули 87 тисяч датчиків різних систем оповіщення по всій Москві та Підмосков’ї. Окрім того, знищено 70 серверів та щонайменше 90 терабайт даних компанії (електронні листи, резервні копії, контракти).

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Як відзначили джерела, це була операція хакерської групи "BLACKJACK", яка наближена до кібердепартаменту СБУ.

"Зараз робота об’єкта критичної інфраструктури Москви повністю заблокована, компанія не може реагувати на аварії та надзвичайні події. Відновлення її функціонування займе від 15 до 30 діб. Побажаємо різних техногенних катастроф Москві у ці дні", - повідомили джерела.

Хакери атакують Росію

Як повідомляв УНІАН, раніше українські хакери долучилися до завдання кібер ударів і по нафтопереробним заводам РФ. Ці кібератаки посилили успішні удари дронами по підприємствам російського нафто-газового сектору. Російські заводи через атаки хакерів теж несуть збитки. Водночас, росіяни намагаються приховати наслідки атаки.

Також ми розповідали, що на сайті російського Червоного Хреста з'явилося оголошення про платну евакуацію з Бєлгородської області. Судячи з тексту, його зламали.

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