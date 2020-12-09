У центрі Москви невідомий чоловік побив 21-річну Діану Савельєву через її нетрадиційну сексуальну орієнтацію.
Читайте такожКоктейль "Бронепоїзд": у Москві бармен зламав хребет клієнтуЯк пише Telegram-канал 112, конфлікт стався близько 23:00 8 грудня на станції метро «Китай-місто».
«Нападник досить жорстоко побив постраждалу, завдав кілька важких ударів в голову», - йдеться в повідомленні.
Діана зуміла дістатися додому і, у супроводі співмешканки, Катерини Яковлевої, поїхала до травмпункту. Там їй діагностували струс мозку, черепно-мозкову травму, множинні гематоми та синці. Її госпіталізували.
Поліція займається пошуками злочинця.
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