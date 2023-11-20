Петицію з вимогою покарати Симоньян в РФ підписали 56 тис. осіб.

Правоохоронні органи Росії не виявили порушень законодавства РФ у заяві пропагандистки Маргарити Симоньян, яка пропонувала влаштувати ядерний вибух над Сибіром. Про це йдеться у відповіді МВС на запит депутата Мосміськдуми Євгена Ступіна.

"В ході проведеної перевірки підстав для реагування відповідно до Федерального закону "Про протидію екстремістській діяльності" не виявлено", - сказано в документі, копію якого Ступін опублікував у своєму телеграм-каналі.

"Звичайно, це ж не антивоєнні цінники в магазині клеїти", - прокоментував депутат, маючи на увазі антивоєнну акцію художниці Саші Скочиленко, за яку її засудили до семи років колонії.

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Пропозиція Симоньян про вибух бомби над Сибіром

Маргарита Симоньян закликала здійснити термоядерний вибух над Сибіром, щоб вивести з ладу супутники і залишити Світ без засобів зв'язку. Жителі Сибіру сприйняли пропозицію пропагандистки "як глибоку образу" і зажадали вибачень. У Кремлі "відхрестилися" від Симоньян, заявивши, що її заяви не відображають офіційну позицію влади.

Помічник депутата Мосміськдуми Микола Корольов написав на Маргариту Симоньян заяви в Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ. У відповідь на це Симоньян заявила, що написала заяву у відповідь за наклеп. Вона також заявила, що "подібної єресі не пропонувала і пропонувати не могла". Петицію з вимогою покарати Симоньян в РФ підписали 56 тис.осіб.

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