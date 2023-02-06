У центрі Москви школярів госпіталізували в токсикологічну реанімацію під час відвідування ресторану "Вкусно и точка", який знаходиться на Маросейці.
За даними Baza, дітям стало погано прямо в закладі, вони почали марити й висловлювати суїцидальні думки. Подія трапилася з 15-річним Олександром та 14-річною Софією.
Медики поставили підліткам попередній діагноз - отруєння психодислептиками. Діти знаходяться без свідомості, в реанімації.
Поки що слідство не може встановити точної причини отруєння підлітків. Більш детальні аналізи будуть готові пізніше.
Мережа "Вкусно и точка"
На початку березня 2022 року у популярній мережі фастфуду Mcdonald's повідомили, що через широкомасштабне вторгнення російських військ до України у РФ будуть тимчасово закриті всі ресторани. 16 травня стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає російський ринок.
У відповідь на це росіяни вирішили відкрити свій аналог ресторану на базі Mcdonald's та 12 червня запустили мережу "Вкусно и точка". З перших днів роботи ресторан отримував погані відгуки. Відвідувачі скаржилися на цвіль, засмажених у фритюрі комах та гнилі овочі.