Мережа "Вкусно и точка" - "гастрономічна" відповідь Російської Федерації Заходу, який масово закрив свої ресторани й кафе через російську агресію проти України.

У центрі Москви школярів госпіталізували в токсикологічну реанімацію під час відвідування ресторану "Вкусно и точка", який знаходиться на Маросейці.

За даними Baza, дітям стало погано прямо в закладі, вони почали марити й висловлювати суїцидальні думки. Подія трапилася з 15-річним Олександром та 14-річною Софією.

Медики поставили підліткам попередній діагноз - отруєння психодислептиками. Діти знаходяться без свідомості, в реанімації.

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Поки що слідство не може встановити точної причини отруєння підлітків. Більш детальні аналізи будуть готові пізніше.

Мережа "Вкусно и точка"

На початку березня 2022 року у популярній мережі фастфуду Mcdonald's повідомили, що через широкомасштабне вторгнення російських військ до України у РФ будуть тимчасово закриті всі ресторани. 16 травня стало відомо, що Mcdonald's остаточно залишає російський ринок.

У відповідь на це росіяни вирішили відкрити свій аналог ресторану на базі Mcdonald's та 12 червня запустили мережу "Вкусно и точка". З перших днів роботи ресторан отримував погані відгуки. Відвідувачі скаржилися на цвіль, засмажених у фритюрі комах та гнилі овочі.

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