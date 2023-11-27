Дітям на урок приніс пістолет ватажок відділення "бойового братства".

У Росії четвертокласників стали "озброювати" пістолетами Макарова: навчанням дітей зайнялося "бойове братства".

У Великому Новгороді керівнику організації дозволили принести пістолет на урок після серії насильницьких подій, коли неповнолітні діти розстрілювали своїх однокласників, зазначає "Сталингулаг".

Учитель з "Бойового братства" розповів дітям, як користуватися пістолетом і дав його маленькій дівчинці, показуючи, як слід тримати вогнепальну зброю.

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РосЗМІ зазначають, що адміністрація школи вітає такі уроки.

Детальніше про "Бойове братерство"

"Бойове братство" у РФ позиціонує себе, як некомерційна організація ветеранів, члени якої брали участь в локальних війнах і військових конфліктах.

Згідно з загальнодоступними даними, "бойове панство" налічує близько 90 тисяч діючих членів організації. Відділення панства створені в 85 суб'єктах РФ, а також в Казахстані.

Росія привчає дітей до зброї з ранніх років

Відзначимо, що на тлі путінської "СВО" Росія почала привчати дітей до зброї з ранніх років. Згідно з проектом наказу Мінпросвіти РФ, діти повинні знати про сучасні методи ведення війни і бути здатними брати в них активну участь. Зокрема, до нового шкільного курсу "Основи безпеки та захисту Батьківщини" додали уроки поводження з вогневою зброєю, тактичну, стройову та інженерну підготовки, а також основи військової медицини. Кожна з "методик" охоплює навички, які можуть стати в пригоді дітям на війні.

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