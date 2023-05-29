Все почалося з більш скромної ініціативи.

Губернатор Новосибірської області Андрій Травніков виступив із пропозицією перерахувати місячну зарплату на потреби російських військових. Про це він заявив під час наради в уряді 29 травня.

Все почалося з більш скромної ініціативи. У ході наради віце-губернатор Сергій Сьомка запропонував Травнікову підтримати пропозицію щодо перерахування одноденної зарплати на підтримку російської армії. Така акція вже проводилася у 2022-му році, а кошти були направлені до спеціально створеного фонду "Інтеграція".

Губернатор підтримав пропозицію, однак вніс свої корективи.

Відео дня

"Звичайно, прибутки у всіх різні. Але я думаю, що керівники можуть собі дозволити перерахувати суму більшу, ніж денний заробіток. Деякі керівники, на мою думку, зможуть перерахувати і місячну зарплату", – передає його слова Meduza.

Раніше, у березні, Травніков виступав із звітом, у якому вказав про виділені 4,2 млрд рублів із резервного фонду Новосибірської області на цілі, пов’язані з війною в Україні.

Ситуація на фронті: що відомо з актуального

Згідно з повідомленням Генштабу від равнку 29 травня росіяни зменшили інтесиність атак, однак змінили їхню географію. За минулу добу окупанти провели 19 спроб наступу у незвичних для них місцях.

Загалом число втрат російської армії перевищило 207 тисяч осіб. Також відмітку в три тисячі переступили оперативно-тактичні БпЛА.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський приїхав на позиції українських військових на Лиманському напрямку та заявив, що потрібно готуватися до активних наступальних дій.

Вас також можуть зацікавити новини: