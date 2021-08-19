В результаті ДТП в Росії неповнолітні госпіталізовані.

У середу вдень, 18 серпня, в російському місті Тольятті Самарської області сталася серйозна ДТП – автомобіль "МАЗ" на вул. Кірова розчавив скутер, на якому їхали неповнолітні, 2007 та 2012 року народження.

Скутер їхав другорядною дорогою й на перехресті не пропустив вантажівку, йдеться на сайті Головного управління МВС Росії у Самарській області.

За його даними, за кермом скутера був водій, 2007 року народження.

Підліток та дитина, які їхали на скутері, були без шоломів й без екіпіровки. На щастя, вони вижили, але потрапили до лікарні.

Нагадаємо, в Росії для керування мототранспортом, об'єм двигуна якого становить від 50 до 125 куб. см потрібно досягти 16-річного віку та отримати водійське посвідчення категорії "А1".

Щоб керувати мототранспортом, об'єм двигуна якого перевищує 125 куб. см, потрібно досягти 18-річного віку й отримати права категорії "А". На мототранспорті необхідно їздити у шоломі.

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Автор: Екатерина Присяжнюк