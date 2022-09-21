Підставою для розірвання трудового договору буде повістка військкомату.

В Росії мобілізованих резервістів можуть на законних підставах звільнити з роботи.

Про це повідомив журналіст, колишній головний редактор видання "Ехо Москви" Олексій Венедиктов.

У Міноборони РФ підтвердили, що оформлення співробітника, якого призвали по мобілізації буде аналогічним призову на обов'язкову військову службу - роботодавці повинні розірвати з ним трудовий договір з незалежних від них причин.

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"Так, все вірно. Підставою для розірвання трудового договору буде та ж повістка військкомату. Згідно з п.2 Указу Президента громадяни після призову переходять на службу до лав Збройних сил РФ за контрактом (п. 2 Указу)", - процитував журналіст відповідь Міністерства оборони РФ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, призову підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають в запасі.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

У Міністерстві внутрішніх справ України прогнозують, що під час першої хвилі мобілізації у РФ можуть мобілізувати близько 40-50 тисяч резервістів, оскільки на більшу кількість просто не вистачить екіпірування.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, метою мобілізації для Росії є стабілізація лінії фронту, щоб не дати українським військовим просунутися вперед.