Платформу на станції не почистили, тому звичайний вихід з поїзда перетворився на "заплив" через кучугури.

Увечері 2 лютого в мережі поширилося відео з Росії, де пасажири електрички, вибираючись із вагона, змушені стрибати в замет.

На кадрах видно, як кілька жінок в пуховиках виходять з поїзда і несподівано для себе провалюються у сніг по пояс.

"Ось так і вивантажили, всі застрягли", - каже голос за кадром.

У соціальних мережах повідомлялося, що ролик зроблено на станції "Зубчанинівка" в Самарі. Однак журналісти "КП-Самара", які побували там, з'ясували, що це не так. На станції "Зубчанинівка" встановлено платформу на височині, і, попри сильну заметіль, її лише трохи засипало снігом.

Виявилося, що відео було знято в невеликому селі Гойтх Краснодарського краю, пише "КП-Кубань". Там щодня електричками користуються десятки місцевих жителів, адже це найшвидший спосіб дістатися цивілізації.

Коли ж на місцевість обвалилися потужні снігопади, електрички продовжували ходити, а робітники чистили рейки, однак не встигали прибирати платформи. Тому людям з поїзда довелося виходити у сніг.

"Стрибали просто в замети. Але нічого, вийшла на дорогу, обтрусилася", - розповіла пасажирка Марина, яка повернулася додому нічною електричкою.

Зазначається, що через кілька годин після запису відео зайнялися й очищенням платформи. Місцеві жителі кажуть, що таких снігопадів, як наприкінці січня 2022 року, вони ще не бачили.

Раніше УНІАН писав, як пасажирів поїзда на шляху до Москви висадили в замет, адже пасажирську платформу розраховано лише на вісім вагонів.

А на Сахаліні намело замети в людський зріст.

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