Масив сформовано зі списків авіакомпаній, осіб, які виїхали з країни більш ніж на два місяці.

Один із популярних сервісів із пошуку даних людей у злитих базах склав список росіян, які покинули країну. У базі зібрано дані про тих, хто виїхав із країни після початку війни, мобілізації та заколоту Євгена Пригожина, повідомляє "Агентство".

База дістала назву "Ті, хто залишив РФ 2022-2024". У ній містяться імена, дата народження, напрямок і "причина" від'їзду з Росії.

Масив сформовано зі списків авіакомпаній, осіб, які виїхали з країни більш ніж на два місяці.

Відео дня

"Інформація про фізичних осіб, які залишили межі країни пішим, морським, автомобільним шляхом, у нас теж врахована", - уточнили в сервісі.

Базу сформували самі співробітники агрегатора. Назвати джерело даних представник сервісу відмовився. Базу, імовірно, могли створити в останні три місяці.

Новини Росії

У Росії валянки подорожчали більш ніж на 16%. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на дані державної системи маркування "Чесний знак".

Порівняно з квітнем, валянки в РФ у середньому подорожчали на 16,5% (до 1200 рублів), кеди - на 50% (до 2900 рублів), а сандалі - на 20% (до 2100 рублів).

Водночас керівник товарної групи Центру розвитку перспективних технологій РФ Варвара Михайлова зазначила, що в травні попит на взуття впав на 3%. Як написали в Lenta.ru, ситуація з кедами і сандалями свідчить про те, що в країні-агресорі стали віддавати перевагу дорожчому взуттю.

Вас також можуть зацікавити новини: