Таку практику впровадили в рамках уроків ОБЖ.

Російських студентів вчать рити окопи. Таку практику проводять в рамках уроків з основ безпеки життєдіяльності.

Про це повідомляє російське ЗМІ SOTA.

Відзначається, що студентів змусили рити окопи прямо у дворі технікуму в Новочебоксарську.

На оприлюдненому відео видно студентів другого курсу. Керівництво технікуму заявило, що такі заняття дозволять "майбутнім військовослужбовцям якісно та грамотно виконувати свої обов'язки відповідно до посадового призначення в будь-якій ситації".

При цьому в технікумі вказали, що діти риють поодинокі окопи для стрільби лежачи.

Як раніше повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що через шалені втрати окупантів у Російській Федерації намагаються сформувати нову партію гарматного м'яса для продовження кровопролиття і руйнування. Для цих цілей Кремль збирається відправити на війну дітей - так звану "Юнармію" з окупованого Росією Криму.

В цілому ж склад юнармійського руху тільки на півдні країни і в тимчасово окупованому Криму – 194 тисячі юнаків і дівчат, що перевищує кількість збройних сил РФ, пущених в дію у війні з Україною.

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