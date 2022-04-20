Російських студентів вчать рити окопи. Таку практику проводять в рамках уроків з основ безпеки життєдіяльності.
Про це повідомляє російське ЗМІ SOTA.
Відзначається, що студентів змусили рити окопи прямо у дворі технікуму в Новочебоксарську.
На оприлюдненому відео видно студентів другого курсу. Керівництво технікуму заявило, що такі заняття дозволять "майбутнім військовослужбовцям якісно та грамотно виконувати свої обов'язки відповідно до посадового призначення в будь-якій ситації".
При цьому в технікумі вказали, що діти риють поодинокі окопи для стрільби лежачи.
Як раніше повідомляв УНІАН, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова повідомила, що через шалені втрати окупантів у Російській Федерації намагаються сформувати нову партію гарматного м'яса для продовження кровопролиття і руйнування. Для цих цілей Кремль збирається відправити на війну дітей - так звану "Юнармію" з окупованого Росією Криму.
В цілому ж склад юнармійського руху тільки на півдні країни і в тимчасово окупованому Криму – 194 тисячі юнаків і дівчат, що перевищує кількість збройних сил РФ, пущених в дію у війні з Україною.