Мобілізованого на війну проти України Антона зрадив батько, який здав втечу сина військкомам.

У Росії під личиною батька мобілізованого на війну в Україну окупанта ховався "Павлик Морозов" 21-го століття - чоловік, в розумі якого чинний лідер РФ Володимир Путін "посіяв" переконання, що українці - вороги, здав військкомам власного сина.

Інцидент стався в Москві. 24-річний військовий Антон пару тижнів тому повернувся додому у двотижневу відпустку після служби. Він використав цей час для того, щоб втекти з Росії, зазначає Baza.

РФ забрала Антона на війну в рамках мобілізації наприкінці вересня 2022 року. Після повернення додому хлопець в перший тиждень був у батьків, а 13 жовтня заявив їм, що їде до друзів.

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Після від'їзду сина батько знайшов у його кімнаті військовий квиток. Також, порившись у речах Антона, він виявив, що той забрав свій закордонний паспорт. Сильно засмутившись, чоловік вирішив донести на сина до військкомату.

"Батько Антона відразу ж побіг у військкомат - він був дуже засмучений, що хлопець поїхав. За його словами, син збирався повернутися на СВО, а батьки товаришів навіть передавали йому посилки для своїх", - пише Baza.

Відзначається, що окупант взяв з собою в дорогу 300 тисяч рублів готівкою. Через скаргу батька, за його пошуки взялися правоохоронці РФ. Вони з'ясували, що в день втечі "мобік" купив квиток на поїзд до Мінська. Вже з території Білорусі він терміновим рейсом вилетів в Єреван (Вірменія).

В Україні окупантів знищує підпілля

Сьогодні росЗМІ заявили, що 23 жовтня на території тимчасово окупованого міста Бердянськ (Запорізька область), військового РФ невідомі підірвали на смерть у машині. Зазначається, що під його водійське сидіння заклали бомбу. Від травм він помер.

Раніше партизани також повідомляли, що отруїли майже два десятки російських офіцерів у Маріуполі. Тож не дивно, що за таких настроїв, мобілізованим в російську армію не дуже хочеться воювати за цілі "СВО" Путіна в Україні.

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