Благодійний концерт планують провести на Далекому Сході.

На Далекому Сході вирішили організувати благодійний концерт, на зібрані кошти від якого куплять мішки для трупів військових, які воюють в Україні. Про це повідомляє Newsweek.

Як повідомляється, концерт має відбутись в Благовєщенську Амурської області цими вихідними. На ньому будуть рок-групи, танцювальний ансамбль, спортивні вистави, а також ляльковий спектакль.

Поруч з рекламою концерту був пост, в якому описувалося, на що будуть використані гроші, зібрані на заході. Серед військових потреб були подушки, засоби від комарів, вологі серветки, термоси, одяг та ліки, мішки для сміттяй мішки для трупів. Пізніше пост відредагували, зазначає видання.

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Тим часом втрати РФ на війні проти України стрімко зростають. Лише за останню добу нашим військовим вдалося "мінуснути" 530 загарбників. Тепер загальні втрати Росії становлять понад 240 тисяч осіб.

Крім того, РФ втратила понад 4 тисячі танків і 8 тисяч бойових пронованих машин.

Тим часом Сили оборони продовжують наступ за кількома напрямками, в тому числі і на Бахмутському.

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