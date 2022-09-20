За останні п'ять років за кордон не виїжджали 77% громадян РФ.

В Росії закордонні паспорти зараз є у 29% її жителів, а шенгенська віза - у 2%.

Про це свідчать дані ВЦИОМ.

Також за останні п'ять років за кордон не виїжджали 77% громадян РФ. Серед тих, хто не виїжджав за межі країни в останні роки, найбільше людей з середньою освітою і нижче (90-97%), жителів сіл (90%) і "активних телеглядачів" (96%).

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Велика частина власників закордонних паспортів - росіяни 35-44 років (39%), з вищою освітою (45%), "фінансово забезпечені" (37%) і жителі Москви і Санкт-Петербурга (52%).

Отримувати шенгенську візу найближчим часом планує тільки 1% опитаних.

Найбільш затребуваним напрямком для поїздок росіян стала Туреччина. Туди їздив такий же відсоток громадян, як і в усі країни Шенгенської зони разом узяті.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня 2022 року набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про повне припинення угоди про спрощений візовий режим з Російською Федерацією.

Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди припинили приймати від громадян Росії документи на оформлення туристичних віз, залишивши їм можливість отримувати тільки візи певних категорії, включаючи гуманітарні.

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