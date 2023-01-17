Автор ініціативи не приховує, що хоче унеможливити будь-яку опозиційну діяльність в країні.

У Росії хочуть конфіскувати майно противників путінського режиму, щоб профінансувати витрати на компенсації сім'ям загиблих в Україні російських солдатів. З такою ініціативою виступив голова Фонду захисту національної історичної спадщини РФ Олександр Карабанов, пише Лента.Ру.

Вилучати пропонують майно тих, хто визнаний в Росії "іноземним агентом". До числа таких в Росії зараховують опозиційних активістів і журналістів.

"Іноагенти вбудовані у величезну систему розвідпідрозділів, єдине завдання яких — заподіяти шкоду безпеці країни і громадян. Можливо, має сенс створення додаткових фондів підтримки сімей загиблих військовослужбовців, які будуть фінансуватися в тому числі з реалізації майна іноагентів", – заявив Карабанов.

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За його словами, він вже відправив до Держдуми пропозицію про вилучення майна іноагентів і "осіб, які дискредитують збройні сили".

"Це стане ефективним фільтром від необдуманих дій для категорії громадян, які не мають усвідомленої позиції і думка яких схильна до впливу з боку західних ЗМІ або "лідерів думок", що працюють в інтересах іноземних розвідувальних служб", – пояснює Карабанов.

Метою подібних заходів він вважає не просто боротьбу з іноагентами, а прагнення зробити так, щоб їхня діяльність в Росії була "або серйозно ускладнена, або неможлива в принципі".

Ситуація в Росії - актуальні новини

Російське суспільство і держава продовжують йти в напрямку ізоляції від решти світу. За даними ЗМІ, російським чиновникам настійно рекомендують більше не їздити на відпочинок за кордон.

При цьому рівень підтримки війни у Росії знову підскочив, після падіння на тлі мобілізації. Кремлю все ще вдається придушувати невдоволення росіян.

У самій же армії триває бардак. Днями близько 200 російських солдатів влаштували бунт через холод у потязі, який віз їх на війну в Україну.

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