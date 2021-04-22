У Кемеровській області Росії знайшли розчленоване тіло 28-річної дівчини.
Читайте такожУ Росії таксиста від смерті врятувало друга підборіддя (відео)Про це повідомляє Telegram-канал Lifeshot.
Зазначається, що на моторошну знахідку натрапив житель міста Ленінська-Кузнецького, коли вигулював собаку в районі лісового містечка.
«Чоловік побачив кілька поліетиленових пакетів, а коли їх розгорнув, виявив в них частини тіла. Останки пролежали в пакетах близько чотирьох місяців», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що імовірно, вбиту звали Альбіна Штерн. Дівчина була наркозалежною та часто перебувала в реабілітаційних центрах. За попередньою версією, її міг вбити співмешканець. Останнім часом у пари часто траплялися конфлікти під час спільних п'янок.
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