Тварину всупереч правилам пропустила до підземки служба безпеки.

У метро Москви помітили незвичайного пасажира: на Кільцевій лінії у вагоні проїхався пухнастий альпака. Попри правила, його пропустила служба безпеки.

"Співробітниця служби безпеки пожаліла тварину і пропустила з власниками в метро, хоча правила забороняють це робити. Правила перевезення визначають, що тварина має перебувати в переносці або клітці. При цьому багаж не повинен перевищувати 150 см за сумою вимірювань довжини, ширини і висоти", - повідомили в Дептрансі російської столиці.

Там зазначили, що провозити таких звірів у метро заборонено, адже якби щось пішло не так, альпака міг не лише постраждати сам, але й завдати шкоди іншим пасажирам або навіть зупинити рух поїздів.

"Будь ласка, пожалійте тварин, адже їм може бути страшно", - додали у відомстві.

Раніше УНІАН писав, як у Великобританії приспали альпака на прізвисько Джеронімо, в якого чотири роки тому нібито знайшли туберкульоз. Тварині двічі робили тести на туберкульоз великої рогатої худоби, вони дали позитивний результат. Департамент продовольства, навколишнього середовища та сільських районів наказав приспати альпака, щоб зупинити поширення хвороби.

За долею Джеронімо стежили багато людей у Британії та за її межами. Зрештою результати розтину не підтвердили, що тварина за життя хворіла на туберкульоз.

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