Представник церкви сказав, що нібито не кожна жертва "на всі 100% переживає" насильство.

У Руській православній церкві заявили, що жертви зґвалтування можуть потрапити в пекло, якщо не пробачать своїх мучителів.

За словами архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима, злочинець після розкаяння може потрапити в рай, а жертва, яка його не простила, - ні. Крім того, він заявив, що не кожна жертва "на всі 100% переживає" насильство. У тих, хто піддався насильству "через легку поведінку" або "перебуваючи в наркотичному або п'яному стані" зовсім інші переживання, сказав російський священик.

"У чому і різниця - розкаявся більше не робить і йде шляхом досконалості, виправлення, чесноти. А нерозкаяний, на жаль, навіть раніше цієї події і марного страждання, на жаль, може йти в пекло", - сказав Питирим.

Відео дня

За його словами, Бог заповідав священикам потурбуватися про людей, які не прощають, оскільки вони можуть опинитися "в безодні непрощення".

РПЦ на службі у Кремля

Як відомо, глава РПЦ Патріарх Кирил активно підтримує і виправдовує агресивну війну РФ проти України. Восени він заявив, що російські солдати змиють з себе гріхи, якщо загинуть на війні, оскільки "принесуть себе в жертву заради інших".

За даними української розвідки, вказівки агітувати за службу в російській армії священики РПЦ отримали з Кремля.

Нещодавно в мережі опублікували відео, де священнослужитель "благословляє" окупантів, щоб їхня рука "не здригнулася, направляючи кулю або снаряд у ворогів Господніх".

Восени стало відомо, що в Іркутській області РФ місцевий священик повідомив у ФСБ про депутата, який поставив у церкві свічку за Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: