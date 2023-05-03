Чиновники заявили, що це якимось чином підвищує безпеку.

У Санкт-Петербурзі ввели заборону на всі комерційні та приватні запуски безпілотників. Сайт, через який оформляються заявки на такі польоти, припинив роботу, повідомляє місцеве видання "Фонтанка".

Відповідальні чиновники заявили журналістам, що заборона на польоти БПЛА діє не тільки в самому місті, але і в радіусі 150 кілометрів навколо нього. Причому цей режим триватиме щонайменше два тижні.

"Повітряний простір закрили з метою безпеки. До 15 травня жодних дозволів на польоти не дамо", — заявили чиновники.

Відео дня

Інциденти з безпілотниками в Росії

Минулої ночі в Москві невідомі за допомогою двох дронів атакували Кремлівський комплекс. В результаті загорівся дах однієї з будівель на території Кремля. Після цього в Москві ввели заборону на польоти дронів.

Цієї ж ночі дронами було атаковано нафтосховище у Краснодарському краї недалеко від Криму. Там пожежа виявилася куди більш масштабною, ніж у Москві.

Також повідомляється, що в Підмосков'ї знайшли уламки ще одного безпілотника.

Вас також можуть зацікавити новини: