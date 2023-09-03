Місцеві поліцейські розглядають версію з причетністю до загибелі дівчини її чоловіка.

Вагітна росіянка полетіла до Аргентини народжувати, але після пологів вона разом з дитиною випала з вікна.

За даними "Bazа", 29-річна мешканка Уфи Олена (ім'я змінено) вийшла заміж у вересні 2022 року. Незабаром в Росії почалася мобілізація і її чоловік Тимур (ім'я змінено) вирішив, що треба їхати. Пара вирушила спочатку до Грузії, потім до Туреччини, а коли дівчина завагітніла, то вони вирішили їхати народжувати в Аргентині.

Там Олена благополучно народила, після чого її потягнуло на батьківщину, але її чоловік був проти. У Олени з Тимуром почалися часті сварки. Після чергової сварки жінка випала з вікна разом з немовлям. Чоловік стверджує, що у його дружини була депресія. Однак місцеві поліцейські розглядають версію і з його причетністю до загибелі дівчини.

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Родичі загиблої кажуть, що Олена ніколи не висловлювала суїцидальних думок і завжди була позитивною людиною. Останній раз вони спілкувалися 26 серпня. Тоді жінка повідомила їм, що шкодує, що вийшла заміж за цю людину. Незабаром вона загинула.

Скандал з навалою вагітних росіянок в Аргентині

Торік росіяни влаштували "пологово-паспортний туризм" в Аргентину. Користуючись особливостями місцевого законодавства, громадяни РФ тисячами кинулися в південноамериканську країну народжувати дітей. Народжений в Аргентині малюк автоматично отримує місцеве громадянство, що дає право його батькам на законних підставах залишитися в країні і теж швидко отримати місцевий паспорт, що дає безвізовий в'їзд в більшість країн світу.

На початку лютого 2023 року аргентинська влада, нарешті, звернула увагу на потоки російських "туристів" і особливо "туристок". Росіянки прилітали в країну на серйозних термінах вагітності, щоб народити в Аргентині дитину. Міграційні органи почали наводити порядок з потоком вагітних росіянок.

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