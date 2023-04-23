Росіян закликають не відвідувати цю країну незалежно від мети.

В країні-агресорці після оголошення Канадою чергового пакету допомоги України закликали росіян уникати поїздок до цієї країни через "випадки дискримінації".

До росіян в Канаді застосовують фізичне насильство, переконує Міністерство закордонних справ РФ.

"У зв'язку з численними випадками дискримінації щодо громадян Росії за етнічною належністю та ознакою громадянства в Канаді, включаючи фізичне насильство, рекомендуємо утримуватися від поїздок до цієї країни з метою туризму, здобуття освіти, а також у контексті ділових зв'язків", – йдеться в повідомленні відомства країни-окупанта.

Відео дня

Роль Канади у війні в Україні

Канада – одна з ключових країн-партнерів України. Держава надає нашій країні фінансову та військову допомогу, зокрема, надаючи німецькі танки Leopard, бронеавтомобілі Senator та броньовано ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer.

Днями влада Канади оголосила про надання Україні чергового пакету допомоги на майже 29 мільйонів доларів. До нього увійдуть снайперські гвинтівки, радіостанції тощо.

Цього місяця стало відомо, що Україна отримає від Канади конфісковане російське майно, зокрема, літак.

Вас також можуть зацікавити новини: