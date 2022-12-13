Дзарахохов був ліквідований у боях під Бахмутом ще місяць тому.

На Донбасі був ліквідований завербований в ПВК "Вагнер" зек Олег Дзарахохов на прізвисько "Колобок", уродженець Південної Осетії.

За скоєні злочини Дзарахохов у 2016 році був засуджений до 19 років позбавлення волі.

До в'язниці осетин підробляв кілером у місцевій банді.

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Дзарахохов був ліквідований в боях під Бахмутом ще місяць тому. "Вагнерівця" разом з іншими російськими найманцями накрили українські мінометники, коли окупанти штурмували позиції ЗСУ.

У Росії кілеру дали медаль "За відвагу".

Російські пропагандисти відзначають "геройство" зека, кинутого у ролі гарматного м'яса на позиції ЗСУ.

Вербування зеків в ЗС РФ

Починаючи з вересня 2022 року ватажок ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин почав турне в'язницяями Росії у надії поповнити склад своєї пошарпаної "приватної компанії" гарматним м'ясом.

На відміну від частково мобілізованих росіян ув'язнені були майже відразу кинуті на передову.

Втрати росіян у війні з Україною

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 95 260 окупантів і знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

За словами речника Східного угруповання ЗСУ полковника Сергія Череватого, на сході росіяни починають відчувати дефіцит запасів боєприпасів 122 і 152 мм.

За підрахунком військового експерта Івана Киричевського, ЗСУ вже знищили 100% від довоєнної кількості танків армії РФ, тобто 2940 танків. Армія РФ уже також втратила майже 6 тисяч бронемашин, вибито 45% від довоєнної кількості.

У боях проти ЗСУ ворог втратив і понад 2700 артсистем та РСЗВ, або 48% від довоєнної кількості.

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