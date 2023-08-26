Окупант з яскравим позивним пішов за своїм колишнім "командиром" Пригожиним.

Під Бахмутом самоліквідувався "музикант" Євгенія Пригожина - "Бібер". Йдеться про окупанта, якого засновник ПВК"Вагнер" залишив допомагати кадровим частинам РФ при ротації позицій.

Про його ймовірну смерть повідомив телеграм-канал "ЧП Крым". Зазначається, що "Бібера" скосили переважаючі сили України.

"Відомий по Бахмуту "музикант" Бібер загинув три тижні тому в бою з переважаючими силами противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня Пригожин оголосив, що виводить свої підрозділи з-під Бахмута й залишає на підмогу армії РФ двох бойовиків - "Доліка" та "Бібера".

23 червня стало відомо про страту Пригожина. Ймовірно, тепер Бахмутський фронт "Долік" буде "захищати" один.

У РФ ліквідували Пригожина після історії з бунтом

Нагадаємо, ввечері 23 серпня росЗМІ повідомили про катастрофу приватного літака Пригожина: на його борту перебувало 10 пасажирів, включаючи командирів ПВК "Вагнер" і самого Пригожина. Передбачається, що ніхто не вижив, хоча Росія знайшла чорні ящики літака тільки через день після "трагедії".

Офіційно у РФ Пригожина "поховали", проте деякі експерти не виключають, що він міг інсценувати смерть. Частина експертів вважає, що Пригожина прибрав Путін в помсту за його невдалу спробу бунту в червні. Розглядаються різні версії: починаючи від бомби в ящику з вином, який нібито був на літаку, закінчуючи хитрим планом головного "отруйника" РФ, що працює в ГУР.

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