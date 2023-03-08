Представники електростанції намагалися приховати інцидент.

Вертоліт з кортежу заступника Голови Ради Безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва вкрай невдало приземлився на території Білоярської АЕС. Літальний апарат під час посадки зачепив дорожній знак.

За інформацією російського видання E1.RU, у Мі-8 в результаті аварії відірвало Рульовий гвинт. Відзначається, що інцидент стався 2 березня, коли Медведєв відвідав з робочим візитом АЕС.

При цьому на Білоярській атомній електростанції заперечували, що це був вертоліт Медведєва.

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"Чому ви вирішили, що це вертоліт Медведєва? Це хто вам сказав? На ньому був не він. Я без поняття, хто на ньому приземлявся. Всі питання з цього приводу адресуйте військовим", - заявив керівник управління інформації та громадських зв'язків АЕС Андрій Яшин.

Повідомляється, в аеропорт Медведєва відвезли на авто, через що перекривали траси, що призвело до пробок. За словами свідків, пошкоджений вертоліт залишився стояти перед четвертим енергоблоком.

Заяви Медведєва по Україні - що відомо

Заступник Голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв погрожував ядерним Апокаліпсисом у разі удару по тимчасово окупованому Криму.

Після візиту до Києва президента США Джо Байдена у "правої руки" Путіна сталася істерика. Медведєв заявив, що Байден нібито "клявся у вірності київським неонацистам", і обіцяв зброю, від поставок якої "заробляють натовські ВПК".

У якийсь момент у нього настало прозріння і заступник голови Радбезу РФ визнав, що програш Москви у війні проти України призведе до її краху, тому що її просто розірвуть.

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