Російська влада заявила про роботу ППО в різних районах області.

Увечері в п'ятницю, 29 грудня, у Брянській області повідомили про атаку безпілотних літальних апаратів.

Губернатор області Олександр Богомаз з 20:00 пише про збиття дронів. За його словами, безпілотники збили над Унецьким районом, Брянським і Навлинським районами області. Над Стародубським муніципальним округом збили безпілотний авіаційний комплекс розвідник.

Російська протиповітряна оборона працює і над Брянськом, над містом знищили безпілотник літакового типу. За попередніми даними окупантів, постраждалих і руйнувань немає.

Тим часом в мережі публікують безліч відео, на яких можна почути гучні вибухи. Також на записах з камер відеоспостереження видно яскраві спалахи.

Вибухи в Брянській області: останні новини

Вчора ввечері Богомаз вже заявляв про атаку безпілотників на область. За його словами, над Стародубським муніципальним округом о 16:15 знищили безпілотний літальний апарат літакового типу.

28 грудня в мережі повідомляли про пожежу на російському радіозаводі "Стріла", на якому виробляють трансформаторне обладнання. Росіяни звинуватили Україну в обстрілі селища Суземка з реактивних систем залпового вогню.

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