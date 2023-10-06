За даними тамтешньої влади, постраждалих немає.

У Росії знову було гучно. В Курській області та в районі Бєлгорода ввечері 5 жовтня чули вибухи.

Губернатор Бєлгородської області Вʼячеслав Гладков повідомив, що область атакували дрони. Працювала російська ППО.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом наша система ППО збила шість БПЛА. За попередніми даними, постраждалих немає. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі", – написав він.

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Тим часом у місцевих телеграм-каналах публікують фото пошкодженого автомобіля:

Інциденти в Росії: останні новини

У Курській області СБУ лишила без світла кілька важливих військових обʼєктів. Як зазначило джерело УНІАН у спецслужбі, новий блекаут під Курському відбувся "в рамках підготовки військ окупантів до осінньо-зимового періоду".

Вранці 4 жовтня на алюмінієвому заводі в російському Красноярську спалахнула пожежа. Очевидці повідомляли, що перед ти чули пожежу. Офіційно на території заводу загорівся трансформатор.

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