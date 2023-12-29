У мережі публікують відео очевидців.

У Бєлгородській області у п'ятницю, 29 грудня, пролунали гучні вибухи. Росіяни заявили про роботу протиповітряної оборони.

Близько 22:00 місцеві Telegram-канали повідомили, що в Бєлгороді голосно через роботу ППО і "вильоти". Незабаром в мережі з'явилося безліч відео, на яких можна почути вибухи, також в небі фіксували безліч спалахів.

Незабаром губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що система протиповітряної оборони збила кілька повітряних цілей на підльоті до міста. При цьому провоєнні канали пишуть про збиття ракет.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі. За попередніми даними, є один загиблий і один потерпілий. Інформація уточнюється", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Оновлено о 23:15: У Міноборони Росії заявили, що протиповітряна оборона збила над Бєлгородською областю 13 реактивних снарядів.

Атака по Україні: що відомо

Просто зараз Україна знаходиться під атакою російських безпілотних літальних апаратів. Повітряна тривога звучить в ряді областей.

Крім того, російські загарбники обстріляли Херсон з окупованого лівого берега. Також ракету фіксували в Харківській області, яку часто обстрілюють саме з Бєлгородщини.

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