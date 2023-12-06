Пропагандисти раптом заметушилися, за чиї гроші Кива та інші зрадники "жеруть".

Російські пропагандисти напередодні ліквідації зрадника Іллі Киви пропонували відправити його на шибеницю.

Фрагмент однієї з таких пропагандистських програм опублікував проект InformNapalm. На кадрах один з пропагандистів програми "Соловйов Live" заявляє, що Киву треба відправити або до в'язниці, або на шибеницю. До речі, він згадав не лише одіозного нардепа, але й зрадників Анатолія Шарія та Тетяну Монтян.

"Так само як Кива, Монтян, так само як вся ця падаль, яка зараз побігла до нових грошей. Хто їх підтримує? На що вони жеруть сьогодні? Хто їм платить? А-а-а, вони розкаялися. Очманіти. Термін років на 15, потім або на шибеницю, або відразу на шибеницю", - сказав пропагандист.

Ліквідація Іллі Киви - що відомо

Як повідомляв УНІАН, російська пропаганда сьогодні розповсюдила інформацію, що у РФ знайшли мертвим зрадника України - скандального втікача, який був нардепом, - Іллю Киву. Кива знайдений мертвим у Підмосков'ї.

Ілля Кива втік з України напередодні повномасштабного вторгнення РФ під приводом відпочинку на території ЄС. Пізніше стало відомо, що нардеп знаходиться на російські території - там він попросив політичний притулок й стверджував, що в нашій державі його нібито намагалися "викрасти".

13 листопада повідомлялося, що в Україні Киву заочно засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.

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