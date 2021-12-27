Дружина каже, що вони випивали кілька днів.

У Москві випав з вікна і розбився на смерть російський націоналістичний публіцист і блогер Єгор Просвірнін.

Про це повідомляє Baza.

35-річний засновник заблокованого в Росії проекту "Супутник і Погром" випав з вікна будинку на Тверській вулиці. Поруч з його тілом знайшли перцевий балончик.

Його дружина Марина розповіла поліцейським, що вони з чоловіком пили алкоголь з 24 грудня. У якийсь момент чоловік почав трощити все навколо, після чого вигнав з квартири її, тещу і матір, яких жінка викликала додому.

Читайте такожУ екс-ватажка "ДНР" знайшли квартиру в Дубаї майже за півмільйона євро (фото, відео) Жінки поїхали, але через півтори години їм зателефонував господар квартири і повідомив, що хтось викинувся з вікна.

Вони повернулися і виявили на вулиці тіло Просвірніна.

Відзначається, що поліцейські потрапили у квартиру на четвертому поверсі через балкон, бо двері були замкнені на клямку.

Довідка. У 2012 році у "Вконтакте" з'явилася спільнота "Супутник і Погром", пізніше був створений окремий сайт. У 2014 році видання підтримало "приєднання" до РФ окупованого Криму і територій ОРДЛО.

Редакція заявляла, що сотні їхніх читачів поїхали воювати на схід України, а саме видання за допомогою краудфандингу зібрало гроші на БТР для ополчення Донбасу.

У липні 2017 року Генпрокуратура РФ повідомила про виявлення "інформаційних ресурсів націоналістичного спрямування", серед яких опинився "Супутник і Погром". 9 жовтня 2018 року видання оголосило про своє закриття.

Раніше повідомлялося, що в Росії служителі православного монастиря викинули старого осла на прізвисько Мойсей на вулицю в 25-градусний мороз.

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