Російська влада вже не намагається приховувати варварські порядки, що панують в армії РФ.

Депутати путінської партії "Єдина Росія" відправили російським солдатам на фронт кувалди в якості волонтерської допомоги. Відповідну заяву в соцмережі "VK" поширила влада Новосибірської області.

"Цього разу передали безпосередньо для Новосибірського батальйону продукти харчування, теплі речі, кувалди. Також доставили особливо цінні зараз розбірні грубки-буржуйки", - йдеться в заяві.

При цьому депутати підкреслюють, що партія речей для фронту збиралася в тому числі "за конкретними запитами" самих солдатів.

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У коментарях під повідомленням з'явилося закономірне питання – навіщо солдатам на передовій кувалди. Тут же інша людина дала цілком очевидну відповідь - "для страт".

Страти за допомогою кувалди в російських військах

Використання кувалди як знаряддя показової страти практикують бойовики так званої "Групи Вагнера". Вперше широко відомо про це стало в 2017 році, коли вагнерівці в Сирії показово забили кувалдою дезертира сирійської армії.

Після цього кувалда і відсилання до тієї страти стали одним з неформальних брендів "вагнерівців". Причому бойовики самі хизувалися тим вбивством і регулярно на нього натякали.

У листопаді 2022 року вже в ході війни в Україні бойовики "Вагнера" демонстративно забили кувалдою Євгена Нужина - колишнього російського в'язня, який був завербований на війну, потрапив в український полон і був виданий назад за обміном.

У лютому 2023 "вагнерівці" знову влаштували показову страту кувалдою одного зі своїх бойовиків. Однак цього разу випадок викликав ряд сумнівів і підозр в тому, що це була лише постановка на замовлення особисто Пригожина.

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